Киевлянин собственными руками создал уникальный спорткар

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет программы "ДжеДАІ".

Так, в Киевской области живет изобретатель, который решил воплотить в жизнь давнюю мечту и собственноручно собрал спорткар по аналогу легендарного Shelby Cobra 1968 года выпуска.

Мужчина собрал машину на свой лад и добавил детали, которые придали ей своеобразный характер.

Изобретатель украинской копии раритетного спорткара - учитель физкультуры из Киевской области Иван Кожушко. Он рассказал, что Shelby Cobra 1968 года выпуска является его мечтой, однако стоит такая машина немало, поэтому решил создать нечто подобное самостоятельно.

Мужчина использовал для транспортного средства детали из разных автомобилей, а дугу безопасности он вообще сделал из водопроводной трубы.

Выхлопная труба "досталась" от Lada Priora, колеса - от американского бренда Dodge, а сиденья - от советского РАФ.

"Это для меня как хобби. Некоторые люди после работы идут домой, чтобы отдохнуть, полежать, а у меня отдых в гараже", - поделился киевлянин.

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