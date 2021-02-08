Кияни скаржаться на жахливий стан громадського транспорту у столиці
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Znaj.ua.
Так, у мережі з'явилось відео, на якому кияни показали, що відбувається у столичних тролейбусах та автобусах.
Пасажири в розпачі - вони не розуміють, за що платять гроші.
На відео продемонстровано стан автобуса за маршрутом №69. Пасажири кажуть, що стан даного автобусу - просто жахливий. Підлоги, якщо її можна так назвати, у транспорті практично немає. Вона вся в "дірках", і куди не подивитись - скрізь можна побачити землю.
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Крім того, через ці щілини збирається багато пилу, яким потім дихають самі пасажири.
Крім того, практично всі сидіння в автобусі подряпані, їх також давно слід замінити. Також автор відео пройшовся пальцями по сидіннях і поручнях транспорту - можна побачити, що скрізь дуже брудно.
ЗМІ нагадують, що кияни вже кілька років висловлюють обурення станом громадського транспорту у столиці, і неодноразово зверталися до влади з цією проблемою, однак, судячи з усього, результату такі звернення не дали.
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