В Киеве на станции «Контрактовая площадь» произошел коллапс

Вечером, 9 февраля, люди не соблюдая социальной дистанции, пытались прорваться к поездам.

На станции «Контрактовая площадь» была запланирована замена турникетов и раньше было предупреждение об ограничении на вход и выход в определенные дни.

Но погода внесла свои коррективы и жители столицы вынуждены были пересесть на метро.

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ЧП произошло в столице на улице Кирилловской, 57, в Подольском районе.

Сообщалось, что огонь разгорелся в снегоуборочном трамвае, поэтому пассажиров внутри не было. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что загорелась крыша транспорта. Дым заполнил кабину трамвая.

Пожарным пришлось по лестнице забираться на крышу транспортного средства для того, чтобы ликвидировать возгорание. Всего площадь пожара составила 2 кв. м.

Как рассказали спасатели, в результате ЧП никто не пострадал. Причина возгорания все еще выясняется.

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