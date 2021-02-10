Киев третий день стоит в пробках из-за снегопада
По данным онлайн-карт, пробки в Киеве утром достигли 8 баллов, главные дороги светятся "красным" цветом.
За утро зафиксировали много аварий в столице.
Ранее мы уже писали, что в Киеве на станции «Контрактовая площадь» вечером, 9 февраля, люди не соблюдая социальной дистанции, пытались прорваться к поездам.
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На станции «Контрактовая площадь» была запланирована замена турникетов и раньше было предупреждение об ограничении на вход и выход в определенные дни.
Но погода внесла свои коррективы и жители столицы вынуждены были пересесть на метро.
Напомним, чиновник устроил дебош в Киеве, Шмыгаль экстренно созывает Кабмин.
Как сообщала Politeka, помимо вируса в Киеве "разбушевались" другие болезни: за неделю почти 11 тысяч зараженных.
Также сообщалось, что в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника.