В центре Киева до смерти избили мужчину

Об этом сообщили в полиции Киева.

Прохожие обнаружили сильно избитого мужчину на улице в районе метро "Площадь Льва Толстого".

Прибывшие на место происшествия медики вызвали полицию.

В полиции выяснили, что потерпевший выпивал алкоголь со своим приятелем, во время уличной пьянки возник конфликт и "приятель" жестоко избил потерпевшего и скрылся.

Пострадавшего госпитализировали, но он умер в карете скорой помощи.

"В ходе неотложных оперативно-розыскных мероприятий мы установили и совместно с патрульными полицейскими задержали правонарушителя в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 23-летний житель Одесской области, ранее не судимый", - говорится в сообщении.

Ранее мы уже писали, что в Киеве на станции «Контрактовая площадь» вечером, 9 февраля, люди не соблюдая социальной дистанции, пытались прорваться к поездам.

На станции «Контрактовая площадь» была запланирована замена турникетов и раньше было предупреждение об ограничении на вход и выход в определенные дни.

Но погода внесла свои коррективы и жители столицы вынуждены были пересесть на метро.

Напомним, чиновник устроил дебош в Киеве, Шмыгаль экстренно созывает Кабмин.

Как сообщала Politeka, помимо вируса в Киеве "разбушевались" другие болезни: за неделю почти 11 тысяч зараженных.

Также сообщалось, что в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника.