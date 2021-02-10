В Киевской области джип влетел в бензовоз
Об этом сообщает "dtp.kiev.ua" в Facebook.
Ночью между населенными пунктами Буча и Ворзель, произошло масштабное ДТП - джип на большой скорости столкнулся с бензовозом.
Пострадало три человека, один из них находится в тяжелом состоянии.
«Джип летел не меньше 140 км, была погоня от полиции. Пострадало три молодых человека, один в тяжёлом состоянии госпитализирован (походу все бухие в хлам)», - говорится в сообщении.
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Ранее мы уже писали, что в Киеве на станции «Контрактовая площадь» вечером, 9 февраля, люди не соблюдая социальной дистанции, пытались прорваться к поездам.
На станции «Контрактовая площадь» была запланирована замена турникетов и раньше было предупреждение об ограничении на вход и выход в определенные дни.
Но погода внесла свои коррективы и жители столицы вынуждены были пересесть на метро.
Напомним, чиновник устроил дебош в Киеве, Шмыгаль экстренно созывает Кабмин.
Как сообщала Politeka, помимо вируса в Киеве "разбушевались" другие болезни: за неделю почти 11 тысяч зараженных.
Также сообщалось, что в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника.