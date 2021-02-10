Киевляне устроили опасные развлечения на заснеженных дорогах столицы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в Сети появилось видео, как парень привязал веревку к троллейбусу и катается на сноуборде.

Автор публикации отмечает, что таким образом киевлянин "решил пробелму с общественным транспортом". Впрочем, людей предостерегают не повторять такой "лайфак" ради собственной безопасности.

"Изобретательный парень на сноуборде решил проблему поездок на работу, не толкаясь в общественном транспорте. Не советуем повторять подобное. Как минимум, можно получить по горбу от водителя", - говорится в сообщении.

В комментариях мало кто оценил такие сомнительные "развлечения" киевлянина.

"Феерический идиот", "Слабоумие и отвага", "А потом деньги на лечение таких дятлов по всему интернету собирают", - пишут под видео.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео, как в Киеве снегоуборочную машину заблокировали, чтобы она буксовала на месте. Таким образом "съедается" топливо, а ездить по городу и убирать снег при этом - не надо.

Напомним, стихия бушует в Киеве: известно, как будут работать школы и детсады в непогоду, в связи со снегопадами...".

Как сообщала Politeka, кроме вируса в Киеве "разбушевались" другие болезни: за неделю почти 11 тысяч зараженных.

Также сообщалось, что в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника.