Киевляне устроили опасные развлечения на заснеженных дорогах столицы
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".
Так, в Сети появилось видео, как парень привязал веревку к троллейбусу и катается на сноуборде.
Автор публикации отмечает, что таким образом киевлянин "решил пробелму с общественным транспортом". Впрочем, людей предостерегают не повторять такой "лайфак" ради собственной безопасности.
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"Изобретательный парень на сноуборде решил проблему поездок на работу, не толкаясь в общественном транспорте. Не советуем повторять подобное. Как минимум, можно получить по горбу от водителя", - говорится в сообщении.
В комментариях мало кто оценил такие сомнительные "развлечения" киевлянина.
"Феерический идиот", "Слабоумие и отвага", "А потом деньги на лечение таких дятлов по всему интернету собирают", - пишут под видео.
Ранее сообщалось, что в сети появилось видео, как в Киеве снегоуборочную машину заблокировали, чтобы она буксовала на месте. Таким образом "съедается" топливо, а ездить по городу и убирать снег при этом - не надо.
Напомним, стихия бушует в Киеве: известно, как будут работать школы и детсады в непогоду, в связи со снегопадами...".
Как сообщала Politeka, кроме вируса в Киеве "разбушевались" другие болезни: за неделю почти 11 тысяч зараженных.
Также сообщалось, что в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника.