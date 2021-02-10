В Киеве внедорожник вылетел на тротуар

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

10 февраля утром на пересечении улиц Автозаводской и Приорской в Оболонском районе Киева произошла авария.

Автомобиль Citroën поворачивал направо, нарушив правило ПДД, что привело к столкновению с автомобилем Toyota.

В результате ДТП внедорожник Toyota вылетел на тротуар, едва не сбив светофор и пешехода.

На водителя Citroën патрульные составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП).

Видео ДТП можно посмотреть здесь.

Ранее мы уже писали, что в Киеве на станции «Контрактовая площадь» вечером, 9 февраля, люди не соблюдая социальной дистанции, пытались прорваться к поездам.

На станции «Контрактовая площадь» была запланирована замена турникетов и раньше было предупреждение об ограничении на вход и выход в определенные дни.

Но погода внесла свои коррективы и жители столицы вынуждены были пересесть на метро.

Напомним, чиновник устроил дебош в Киеве, Шмыгаль экстренно созывает Кабмин.

Как сообщала Politeka, помимо вируса в Киеве "разбушевались" другие болезни: за неделю почти 11 тысяч зараженных.

Также сообщалось, что в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника.