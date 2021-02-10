На Киевщине снова подорожает стоимость проезда в общественном транспорте

В частности, в середине февраля подорожает проезд в пригородных маршрутах.

Как сообщил глава Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко, повышение цен будет массовым, передает Сегодня.

Он уточнил, что после 14 февраля в Киевской области подорожает гораздо больше маршруток, оно будет более массовым. И скорее всего, это будет последняя волна роста тарифов.

Глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко отметил, что часть столичных маршрутчиков выступают за подорожание проезда.

"Думаю, обсуждать вопрос подорожания проезда в маршрутках Киева начнем не раньше средины марта. На данный момент часть перевозчиков категорически выступает за подорожание, а вторая не против еще потерпеть до окончания карантина. Если тариф и будет подниматься, то, я думаю, он будет не больше 10 гривен и не на всех маршрутах", – отметил Моисеенко.

Также ранее сообщалось, что с 6 февраля, стоимость проезда на некоторых пригородных маршрутах Киевской области увеличилася до 23 гривен.

Известно, что повышение цен коснулось пассажиров, которые ездят в Киев из Ирпеня и Гостомеля.

Глава Ирпенского АТП Александр Лапунский рассказал, что на подорожание проезда повлияло несколько факторов. В частности, речь идет о росте стоимости топлива и карантинных ограничениях.

Напомним, киевлян предупредили о новом подорожании на проезд в метро: "стоимость может вырасти до...".

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