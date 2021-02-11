В Киеве коммунальщики продолжают очищать город от снега

Об этом сообщают в КК "Киевавтодор".

Ночью работало 418 единиц спецтехники.

В течение дня прогнозируют значительные осадки. По оценкам метеорологов, снегопад без остановки продлится до вечера субботы.

"Просим не использовать собственные авто во время снегопада, а также не оставлять машины на обочинах, в крайних полосах дорог. По возможности, во время движения пропускайте на дорогах спецтранспорт, который очищает улицы", - обратились к киевлянам в Киевавтодоре.



Ранее мы уже писали, что в Киеве на станции «Контрактовая площадь» вечером, 9 февраля, люди не соблюдая социальной дистанции, пытались прорваться к поездам.

На станции «Контрактовая площадь» была запланирована замена турникетов и раньше было предупреждение об ограничении на вход и выход в определенные дни.

Но погода внесла свои коррективы и жители столицы вынуждены были пересесть на метро.

Напомним, чиновник устроил дебош в Киеве, Шмыгаль экстренно созывает Кабмин.

Как сообщала Politeka, помимо вируса в Киеве "разбушевались" другие болезни: за неделю почти 11 тысяч зараженных.

Также сообщалось, что в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника.