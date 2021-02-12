В Киеве возле детсада прогремел взрыв, в результате которого погиб человек
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".
Инцидент произошел сегодня, 12 февраля. От полученных травм человек погиб на месте.
"Только что, вблизи с детским садом, на Чоколовском бульваре, 37, произошел взрыв. По предварительной информации, мужчина подорвал себя гранатой. К сожалению, скончался на месте. На месте работают правоохранители. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
О личности погибшего и других деталях трагедии пока что информации нет.
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"Говорят, что гранату к себе привязал, и его разорвало на куски", - говорит автор видео.
Как видно на опубликованных кадрах, место трагедии оградили лентой.
Труп лежит на земле, его не трогают, работают правоохранители.
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