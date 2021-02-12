В Киеве возле детсада прогремел взрыв, в результате которого погиб человек

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Инцидент произошел сегодня, 12 февраля. От полученных травм человек погиб на месте.

"Только что, вблизи с детским садом, на Чоколовском бульваре, 37, произошел взрыв. По предварительной информации, мужчина подорвал себя гранатой. К сожалению, скончался на месте. На месте работают правоохранители. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

О личности погибшего и других деталях трагедии пока что информации нет.

"Говорят, что гранату к себе привязал, и его разорвало на куски", - говорит автор видео.

Как видно на опубликованных кадрах, место трагедии оградили лентой.

Труп лежит на земле, его не трогают, работают правоохранители.

Ранее сообщалось, что в столице насмерть замерз дворник из Индии, которого уволил и не пустил домой за вещами ЖЭК. Трагедия произошла на улице Героев Космоса, 1. Во дворе нашли тело замерзшего человека - это был дворник, который работал здесь в течение последних двух лет.

Напомним, в Киеве таксист отравил и ограбил клиента: мужчину нашли утром возле лесополосы, детали нападения.

Как сообщала Politeka, в Киеве произошла трагедия с парнем из Швейцарии: "нашли возле метро без обуви".