В Киеве в высотном жилом здании произошел пожар

ЧП произошло на улице Маршала Конева 19/14. По данным Телеграм-канала Київ Оперативний, из-за возгорания было ограничено движение транспорта на улицах Академика Вильямса и Маршала Конева.

Уточняется, что пожар возник в одной из квартир на 4 этаже 22-этажного жилого дома на общей площади 70 кв. м.

Сложность тушения пожара заключалась в том, что подъезд к дому был запаркован частными автомобилями, поэтому из-за сложных погодных условий, спасателям совместно с жителями пришлось их отбуксовывать для дальнейшего проезда пожарно-спасательной техники.

В ГСЧС добавили, что во время ликвидации огня из здания вывели 16 человек, из них 5 детей. При этом травмировался мужчина, владелец квартиры 1974 года рождения, который с ожогами верхних конечностей был госпитализирован в Киевский ожоговый центр. Также было подозрение на отравление продуктами горения у девочки 2015 года рождения, ее осмотрели на месте медики, родители от дальнейшей госпитализации отказались.

На месте происшествия работало 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 49 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве. Сейчас правоохранители устанавливают причину возгорания.

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