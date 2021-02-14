ЧП случилось на левом берегу украинской столицы

Так, на левом берегу Киева недалеко от станции метро Черниговская произошел прорыв водопровода. Улицы парализовано, а движение автомобилей и трамваев ограничено на двух киевских улицах.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА). Кроме того, Телеграм-канал Київ-Оперативний запостил кадры ЧП.



Авария произошла на улице Попудренко, 52. В связи с этим подтоплены улицы Попудренко и Хоткевича.

Судя по видео, которые публикуются в Сети, дорога возле м. Черниговская превратилась в реку. Из-за прорыва трубы перейти дорогу невозможно. Весь транспорт в обе стороны остановился. А на месте работает техника и бригады ДЭУ Деснянского района, которые убирают лед и пытаются откачать воду.

Также ранее сообщалось, что вблизи выезда на ул. Бассейную в Киеве произошел прорыв водопровода.

В последствие этого столкнулось шесть автомобилей. Сначала столкнулись четыре автомобиля: Mercedes, Ford, Hyundai, Mitsubishi, затем военный ЗИЛ, объезжая место ДТП, столкнулся с легковым автомобилем Renault.

Водители рассказали, что на дороге образовалась гололедица. Спускаясь на улицу Крещатик, машины уже невозможно было остановить.

Напомним, киевлян предупредили о новом подорожании на проезд в метро: "стоимость может вырасти до...".

Как сообщала Politeka, кроме вируса в Киеве "разбушевались" другие болезни: за неделю почти 11 тысяч зараженных.

Также сообщалось, что в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника.