ЧП случилось на левом берегу украинской столицы
Так, на левом берегу Киева недалеко от станции метро Черниговская произошел прорыв водопровода. Улицы парализовано, а движение автомобилей и трамваев ограничено на двух киевских улицах.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА). Кроме того, Телеграм-канал Київ-Оперативний запостил кадры ЧП.
Авария произошла на улице Попудренко, 52. В связи с этим подтоплены улицы Попудренко и Хоткевича.
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Судя по видео, которые публикуются в Сети, дорога возле м. Черниговская превратилась в реку. Из-за прорыва трубы перейти дорогу невозможно. Весь транспорт в обе стороны остановился. А на месте работает техника и бригады ДЭУ Деснянского района, которые убирают лед и пытаются откачать воду.
Также ранее сообщалось, что вблизи выезда на ул. Бассейную в Киеве произошел прорыв водопровода.
В последствие этого столкнулось шесть автомобилей. Сначала столкнулись четыре автомобиля: Mercedes, Ford, Hyundai, Mitsubishi, затем военный ЗИЛ, объезжая место ДТП, столкнулся с легковым автомобилем Renault.
Водители рассказали, что на дороге образовалась гололедица. Спускаясь на улицу Крещатик, машины уже невозможно было остановить.
Напомним, киевлян предупредили о новом подорожании на проезд в метро: "стоимость может вырасти до...".
Как сообщала Politeka, кроме вируса в Киеве "разбушевались" другие болезни: за неделю почти 11 тысяч зараженных.
Также сообщалось, что в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника.