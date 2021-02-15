В Киеве вспыхнул масштабный пожар в парке Дружбы народов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, на территории столичного парка развлечений XPark вспыхнул масштабный пожар. Сейчас на месте горят деревянные здания одного из комплексов "Байдык Сити".

"Значительное задымление, на месте несколько отделений спасателей ГСЧС. Причины пока что неизвестны, но на той территории можно запросто построить огромный жилой комплекс на несколько тысяч квартир и переселить в Киев еще 1% населения Украины", - говорится в сообщении.

Также было опубликовано видео с места ЧП, на котором можно увидеть, что деревянные домики охватило пламенем. Пока что нет информации о пострадавших и масштабах пожара.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за возгорания было ограничено движение транспорта на улицах Академика Вильямса и Маршала Конева. Пожар возник в одной из квартир на 4 этаже 22-этажного жилого дома на общей площади 70 кв. м. Сложность тушения пожара заключалась в том, что подъезд к дому был запаркован частными автомобилями. Спасателям совместно с жителями пришлось их отбуксовывать.

Напомним, под Киевом пожар унес жизнь мамы и дочки, фото: "успела вывести на улицу ребенка, но...".

Ранее Politeka сообщала, что детский сад загорелся в Киеве, малышей эвакуируют из задымленного здания: первые кадры с места ЧП.

Также Politeka писала, что центр Киева в дыму, мощный пожар охватил историческое здание: кадры с места происшествия.