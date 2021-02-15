В Киеве произошел пожар в квартире многоэтажки
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".
Так, в ночь с 14 на 15 февраля в многоквартирном доме на улице Полковой, произошел пожар в квартире на первом этаже.
В результате пожара дымом окутало весь дом и все квартиры.
По предварительной информации, причиной пожара стало возгорание телевизора. В результате чрезвычайного происшествия пострадавших и жертв нет.
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"К счастью, патрульные прибыли очень быстро и начали проводить эвакуацию жителей. К ним присоединились и жильцы, выбившие окно изнутри. Уже через несколько минут прибыли и спасатели ГСЧС. По предварительной версии, пожар возник из-за телевизора, который неожиданно начал пылать. Жертв и травмированных нет", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве из-за возгорания было ограничено движение транспорта на улицах Академика Вильямса и Маршала Конева. Пожар возник в одной из квартир на 4 этаже 22-этажного жилого дома на общей площади 70 кв. м. Сложность тушения пожара заключалась в том, что подъезд к дому был запаркован частными автомобилями.
Напомним, под Киевом пожар унес жизнь мамы и дочки, фото: "успела вывести на улицу ребенка, но...".
Ранее Politeka сообщала, что детский сад загорелся в Киеве, малышей эвакуируют из задымленного здания: первые кадры с места ЧП.
Также Politeka писала, что центр Киева в дыму, мощный пожар охватил историческое здание: кадры с места происшествия.