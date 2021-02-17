В Киеве мужчину "заварили" в канализации

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Вартові еспресо".

Так, в украинской столице мужчина оказался в ловушке. В полицию Киева поступило сообщение, что в Днепровском районе мужчина оказался в ловушке.

Как стало известно столичным журналистам, он решил переночевать в колодце теплотрассы. Когда мужчина спал, вероятно, коммунальщики заварили люк, чтобы его не украли. К счастью, "пленный" смог вызвать подмогу, поэтому бедствия удалось избежать.

Информации о личности бездомного и о том, какие коммунальщики и почему заварили люк, пока нет.

Ранее сообщалось, что в Киеве на железнодорожном вокзале закрыли пункт обогрева, который размещался неподалеку от вокзала "Южный". Данный пункт работал круглосуточно - для него было отведено отдельное помещении под паркингом у вокзала. Там можно было согреться и выпить горячего чая. Как выяснили журналисты, в этом пункте выявили вспышку коронавируса, о чем рассказал директор Департамента социальной политики КГГА Руслан Светлый.

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