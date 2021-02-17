В Киеве мужчину "заварили" в канализации
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Вартові еспресо".
Так, в украинской столице мужчина оказался в ловушке. В полицию Киева поступило сообщение, что в Днепровском районе мужчина оказался в ловушке.
Как стало известно столичным журналистам, он решил переночевать в колодце теплотрассы. Когда мужчина спал, вероятно, коммунальщики заварили люк, чтобы его не украли. К счастью, "пленный" смог вызвать подмогу, поэтому бедствия удалось избежать.
Информации о личности бездомного и о том, какие коммунальщики и почему заварили люк, пока нет.
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