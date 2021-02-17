Киев во время снегопадов "завалило" мусором
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Киев без цензуры".
Так, в то время, когда коммунальщики активно борются со стихией, город буквально завалило мусором.
"Из-за снега коммунальщики перестали нормально вывозить мусор. Вот только на Печерске люди пишут, что свалки образовались на Мазепы 16, Леси Украинки 36Б, 36В, 36/10, Панаса Мирного 1-3, Леси Украинки 20/22 и 24-б. Что у вас?" - говорится в сообщении.
Также в Сети были опубликованы фото переполненных мусорок во дворах многоэтажек.
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Между тем на улице Головка, по словам киевлян, мусор не забирают уже третью неделю подряд.
"А вот ситуация на ул. Головко, 29. Нам пишут, что уже 3-ю неделю, как мусор не забирают", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве на железнодорожном вокзале закрыли пункт обогрева, который находился недалеко от вокзала "Южный". Данный пункт работал круглосуточно - для него было отведено отдельное помещении под паркингом у вокзала. Там можно было согреться и выпить горячего чая. Как выяснили журналисты, в этом пункте выявили вспышку коронавируса, о чем рассказал директор Департамента социальной политики КГГА Руслан Светлый.
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