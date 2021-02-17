Киев во время снегопадов "завалило" мусором

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Киев без цензуры".

Так, в то время, когда коммунальщики активно борются со стихией, город буквально завалило мусором.

"Из-за снега коммунальщики перестали нормально вывозить мусор. Вот только на Печерске люди пишут, что свалки образовались на Мазепы 16, Леси Украинки 36Б, 36В, 36/10, Панаса Мирного 1-3, Леси Украинки 20/22 и 24-б. Что у вас?" - говорится в сообщении.

Также в Сети были опубликованы фото переполненных мусорок во дворах многоэтажек.

Между тем на улице Головка, по словам киевлян, мусор не забирают уже третью неделю подряд.

"А вот ситуация на ул. Головко, 29. Нам пишут, что уже 3-ю неделю, как мусор не забирают", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве на железнодорожном вокзале закрыли пункт обогрева, который находился недалеко от вокзала "Южный". Данный пункт работал круглосуточно - для него было отведено отдельное помещении под паркингом у вокзала. Там можно было согреться и выпить горячего чая. Как выяснили журналисты, в этом пункте выявили вспышку коронавируса, о чем рассказал директор Департамента социальной политики КГГА Руслан Светлый.

Напомним, на Киевщине в квартире вспыхнул пожар из-за неосторожности хозяина, фото: "лежа на диване он...".

Как сообщала Politeka, вакцинация от вируса на Киевщине: названо число людей, которые получат прививки прежде всего.

Также сообщалось, что киевляне придумали, как извлечь пользу из снегопадов: Андреевский спуск стал "горнолыжным курортом", видео.