В Киеве во время "ликвидации" сосулек на многоквартирных домах пострадали кондиционеры
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Киев без цензуры".
За даними столичних ЗМІ, з цією ситуацією будуть розбиратися чиновники районної державної адміністрації. Чи постраждав ще хтось в результаті подібних дій, джерела на даний момент замовчують, як і те, чи отримають власники кондиціонерів грошові компенсації.
Так, в Голосеевском районе столицы коммунальщики сбивали сосульки и "немного перестарались". Фото последствий такой "работы" коммунальщиков появились в сети.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
Покалеченный Позитив с окровавленным лицом напугал своим видом: "Леха, ты опять что ли..."
46-летняя тайная жена Олега Винника в пышном платье заткнула за пояс молодых красоток: «Лапочка»
"Холостячка" Мишина в гневе указала Эллерту на дверь сразу после отпуска: "Это что за прикол?"
Редкие кадры с отцом Дана Балана попали в сеть: на кого похож "молдавский сердцеед"
"Киевские коммунальщики сбивали сосульки в Голосеевском районе и немного перестарались. С сосульками попадали и кондиционеры", - говорится в сообщении.
По данным столичных СМИ, с этой ситуацией будут разбираться чиновники районной государственной администрации. Пострадал ли еще кто-то в результате подобных действий, источники на данный момент умалчивают, как и о том, получат ли владельцы кондиционеров денежные компенсации.
Ранее сообщалось, что 14 февраля жители столицы получили травмы в результате падения сосулек. В частности, в Шевченковском районе сосулька при падении рассекла кожу головы 48-летней женщине. В Оболонском районе в результате падения сосульки пострадал 46-летний мужчина. У него закрытая черепно-мозговая травма и, вероятно, вывих правого плеча.
Напомним, на Киевщине в квартире вспыхнул пожар из-за неосторожности хозяина, фото: "лежа на диване он...".
Как сообщала Politeka, вакцинация от вируса на Киевщине: названо число людей, которые получат прививки прежде всего.
Также сообщалось, что киевляне придумали, как извлечь пользу из снегопадов: Андреевский спуск стал "горнолыжным курортом", видео.