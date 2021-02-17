В Киеве во время "ликвидации" сосулек на многоквартирных домах пострадали кондиционеры

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Киев без цензуры".

За даними столичних ЗМІ, з цією ситуацією будуть розбиратися чиновники районної державної адміністрації. Чи постраждав ще хтось в результаті подібних дій, джерела на даний момент замовчують, як і те, чи отримають власники кондиціонерів грошові компенсації.

Так, в Голосеевском районе столицы коммунальщики сбивали сосульки и "немного перестарались". Фото последствий такой "работы" коммунальщиков появились в сети.

"Киевские коммунальщики сбивали сосульки в Голосеевском районе и немного перестарались. С сосульками попадали и кондиционеры", - говорится в сообщении.

По данным столичных СМИ, с этой ситуацией будут разбираться чиновники районной государственной администрации. Пострадал ли еще кто-то в результате подобных действий, источники на данный момент умалчивают, как и о том, получат ли владельцы кондиционеров денежные компенсации.

Ранее сообщалось, что 14 февраля жители столицы получили травмы в результате падения сосулек. В частности, в Шевченковском районе сосулька при падении рассекла кожу головы 48-летней женщине. В Оболонском районе в результате падения сосульки пострадал 46-летний мужчина. У него закрытая черепно-мозговая травма и, вероятно, вывих правого плеча.

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