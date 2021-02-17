Неравнодушные киевляне выложили видео, как убирают столицу Украины от снега. Работники, чье дело заключается в очистке тротуаров и дорог, вместо уборки весело качались на качелях.

Об этом появилась публикация на странице Киев Оперативный в Facebook.

В этом году зимняя погода озадачивает частыми переходами от тепла к метелям и морозам. В некоторых регионах из-за плохих погодных условий дети не посещают школы, а транспорт приходиться доставать с помощью специальной техники. Температура иногда опускается почти до критического уровня, а шквалистый ветер обрывает провода.

Порой руководству, на чьем ведомстве лежит обязанность поддерживать в удовлетворительном состоянии дороги, приходиться обращаться к военным специалистам для очищения от снеговых заносов.

Однако не везде хватает специальной техники и рабочих рук, ведь такой погоды как сейчас, давно уже не помнят старожилы. Поэтому особенно интересно посмотреть на небольшой ролик, появившейся на популярном паблике.

В кадр попали пять работников, одетых в оранжевые куртки, которые должны чистить от снега улицы города Киева. Данные уборщики вместо того, чтобы трудиться не покладая рук, очищая дорожки на детской площадке, устроили себе отдых.

При этом четко видно, что они смогли почистить незначительную часть дороги. Потом, наверное, устали и решили отдохнуть. Из пяти, трое стоят или сидят. Но оставшиеся двое, видимо, решили вспомнить детство. Один сел на детские качели, другой энергично раскачивал их.

В своих комментариях пользователи снисходительно отнеслись к такому времяпрепровождению. По их мнению, это выглядит довольно забавно. Некоторые предположили, что уборщики смазали маслом качели, а теперь проверяют их работу.

Напомним, в Киеве коммунальщики счистили сосульки вместе с кондиционерами.

Как сообщала Politeka, в Киеве серийный грабитель грабит детей.

Также Politeka писала, из-за снегопадов коммунальщики перестали вывозить мусор.