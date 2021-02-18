Ни о какой дистанции нет и речи

В Киеве из-за временных ограничений в метро образовалось масштабное скопление людей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в сети появилось видео из киевского метро, на котором можно наблюдать, как люди буквально ходят друг другу по головам, и ни о каком соблюдении дистанции нет и речи.

Отмечается, что данные кадры были отсняты на станции метро "Теремки".

"Кто придумал эти временные ограничения для избежания скопления людей? Оно же нифига не работает и это хорошо видно на видео", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в сети появилось видео, на котором киевляне показали, что происходит в столичных троллейбусах и автобусах. На видео продемонстрировано состояние автобуса по маршруту №69. Пассажиры говорят, что состояние данного автобуса - просто ужасное. Пола, если его можно так назвать, в транспорте практически нет. Он весь в" дырках", и куда ни посмотреть - везде можно увидеть землю.

Напомним, киевлян предупредили о новом подорожании на проезд в метро: "стоимость может вырасти до...".

Как сообщала Politeka, кроме вируса в Киеве "разбушевались" другие болезни: за неделю почти 11 тысяч зараженных.

Также сообщалось, что в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника.