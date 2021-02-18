Киевляне хранили в собственном доме тонны мусора и оружие
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Киев без цензуры".
Так, на вулиці Ентузіастів 47,1, що на Русанівці, люди зберігали у себе в квартирі сім тон сміття і дві одиниці зброї.
"Це не кадри з фільму, це реальне життя", - йдеться в підписі до красномовних фото.
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Зазначається, що завдяки зусиллям столичної поліції, комунальників і Дніпровської адміністрації зброю вилучили, а сміття вивезли з квартири.
Так, на улице Энтузиастов 47,1, что на Русановке, люди хранили у себя в квартире семь тонн мусора и две единицы оружия.
"Это не кадры из фильма, это реальная жизнь", - говорится в подписи к красноречивым фото.
Отмечается, что благодаря усилиям столичной полиции, коммунальщиков и Днепровской администрации оружие изъяли, а мусор вывезли из квартиры.
"Намерены в дальнейшем решать проблему с загроможденными квартирами. Это не только о гигиене, а в первую очередь о безопасности людей, которые живут рядом", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве из-за масштабных снегопадов коммунальщики перестали нормально вывозить мусор. Вот только на Печерске люди пишут, что свалки образовались на Мазепы 16, Леси Украинки 36Б, 36В, 36/10, Панаса Мирного 1-3, Леси Украинки 20/22 и 24-б. Тем временем на улице Головко, по словам киевлян, мусор не убирается уже третью неделю подряд.
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