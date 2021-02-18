В Белой Церкви в результате пожара погиб маленький ребенок

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, в ночь на четверг, 18 февраля, в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о пожаре в доме на улице Декабристов.

Прибыв на место ЧП, спасатели установили, что одноэтажный жилой дом полностью охватило огнем.

Соседи рассказали, что родители оставили ребенка дома, чтобы сходить в магазин. Вернувшись назад, они увидели дым из окна дома. Отец разбил окно, чтобы попасть в помещение, но от доступа кислорода огонь полностью охватил деревянные конструкции сооружения.

Пожар локализован в 03:51 и полностью ликвидирован в 06:07.

"К сожалению, во время разборки конструкций здания было найдено тело ребенка 2015 года рождения", - сообщили спасатели.

Отмечается, что на тушение пожара привлекались 4 единицы техники и 17 человек личного состава. Причина возникновения пожара устанавливается.

Также были опубликованы фото с места трагедии, на которых можно увидеть, что огонь полностью уничтожил дом, в котором жила семья.

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