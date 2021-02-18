На Киевщине в результате пожара погиб человек с ограниченными возможностями

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Трагедия произошла около двух часов ночи.

Так, в ночь на четверг, 18 февраля, пожарные получили сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Микуличи на улице Старосельской.

На место вызова были направлены спасатели 31-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Бородянка и 58-го Государственного пожарно-спасательного поста пгт Клавдиево-Тарасово.

Прибыв на место, спасатели установили, что горит частное здание по всей площади.

Соседи рассказали, что внутри дома находился хозяин с ограниченными возможностями. К сожалению, спасти 54-летнего мужчину не удалось, его нашли мертвым.

"Спасатели обнаружили в одной из комнат тело погибшего гражданина 1967 года рождения. Пожар удалось локализовать в 03:20 и полностью ликвидировать в 05:05. На месте происшествия работали три единицы техники и 10 человек личного состава. Причина возникновения пожара сейчас устанавливается", - говорится в сообщении.

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