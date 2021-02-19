В Киеве посреди ночи произошел пожар в детской больнице

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-сообщество "Киев Сейчас".

Известно, что ЧП случилось в ночь на пятницу, 19 февраля, на улице Дегтяревская.

По предварительной информации, причиной пожара стало возгорание электрощитовой.

"Ночью в отделении больницы пропал свет - загорелась электрощитовая. Огнетушителем огонь потушили до прибытия спасателей, а детей перевели в другое отделение. Пожарные приехали, проверили, не распространился ли огонь дальше. Проветрили помещение", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг, 18 февраля, пожарные получили сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Микуличи на улице Старосельской.

Прибыв на место, спасатели установили, что горит частное здание по всей площади. Соседи рассказали, что внутри дома находился хозяин с ограниченными возможностями. К сожалению, спасти 54-летнего мужчину не удалось, его нашли мертвым.

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