В Киеве посреди ночи произошел пожар в детской больнице
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-сообщество "Киев Сейчас".
Известно, что ЧП случилось в ночь на пятницу, 19 февраля, на улице Дегтяревская.
По предварительной информации, причиной пожара стало возгорание электрощитовой.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
Скандалом обернулась звездная вечеринка для беременной с Екатериной Осадчей: "Что за бабка?"
Приемная дочь Потапа готовится переплюнуть Дорофееву и Каменских, кадры уже в Сети: "Начинаю сольную..."
Кароль раскрыла секрет о беременности и Дане Балане: «Какое-то чудо, а не ...»
Мама Дана Балана угодила в реанимацию, что произошло: «Сильно ударил…»
"Ночью в отделении больницы пропал свет - загорелась электрощитовая. Огнетушителем огонь потушили до прибытия спасателей, а детей перевели в другое отделение. Пожарные приехали, проверили, не распространился ли огонь дальше. Проветрили помещение", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в ночь на четверг, 18 февраля, пожарные получили сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Микуличи на улице Старосельской.
Прибыв на место, спасатели установили, что горит частное здание по всей площади. Соседи рассказали, что внутри дома находился хозяин с ограниченными возможностями. К сожалению, спасти 54-летнего мужчину не удалось, его нашли мертвым.
Напомним, на Киевщине в квартире вспыхнул пожар из-за неосторожности хозяина, фото: "лежа на диване он...".
Как сообщала Politeka, вакцинация от вируса на Киевщине: названо число людей, которые получат прививки прежде всего.
Также сообщалось, что киевляне придумали, как извлечь пользу из снегопадов: Андреевский спуск стал "горнолыжным курортом", видео.