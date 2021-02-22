В Киеве в метро образовалась аномальная давка, что явно противоречит действующим карантинным ограничениям
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал KIEVMAP.
Так, в Сети появилось видео из киевского метрополитена, на котором можно наблюдать огромные очереди в общественный транспорт. Люди буквально стоят друг у друга на головах, и ни о каком соблюдении дистанции в 1,5 метра не идет и речи.
"Очередь, чтобы зайти в метро", - говорится в подписи к видео.
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В комментариях к видео отмечают, что давка стала следствием не ограничений на вход, а того, что временно закрыт один из вестибюлей. Отмечается, что речь идет о станции "Харьковская".
"В восемь утра это было, позже может и открыли", "Не открыли, всего одна дверь на вход, толкучка", - пишут в комментариях.
Как известно, ранее в Киевсовете заявляли, что в начале 2021 года стоимость проезда в общественном городском транспорте повышаться не будет. По словам заместителя городского головы, секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко, речь идет о первых трех месяцах, а в дальнейшем стоимость проезда планируют повышать. Сейчас проезд уже подорожал на некоторых пригородных маршрутах.
Напомним, киевлян предупредили о новом подорожании на проезд в метро: "стоимость может вырасти до...".
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