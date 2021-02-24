В Киеве в одной из квартир многоэтажки устроили настоящую свалку
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Киев без цензуры".
Так, стало известно, что одну из столичных квартир так завалили мусором, что его пришлось даже сбрасывать с балкона.
"На Малиновского, 28б, районные власти вычищали квартиру, которая была под потолок завалена мусором. Его было столько, что пришлось сбрасывать с балкона. Соседям таких больных можно только посочувствовать, там крысы и вонь - это норма", - говорится в сообщении.
Как видно на фото с места, работники соответствующих служб в защитных костюмах разгребали мусор, пытаясь очистить квартиру.
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Ранее сообщалось о подобном случае на улице Энтузиастов 47,1, что на Русановке. Там люди хранили у себя в квартире семь тонн мусора и две единицы оружия. Благодаря усилиям столичной полиции, коммунальщиков и Днепровской администрации оружие изъяли, а мусор вывезли из квартиры.
"Намерены в дальнейшем решать проблему с загроможденными квартирами. Это не только о гигиене, а в первую очередь о безопасности людей, которые живут рядом", - говорится в сообщении.
Напомним, на Киевщине в квартире вспыхнул пожар из-за неосторожности хозяина, фото: "лежа на диване он...".
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