Стрельбой закончился конфликт мужчины и женщины в киевском подъезде

Об этом пишет полиция Киева на официальной странице в Facebook.

Этот инцидент случился в Киеве, никто из сторон обычного бытового конфликта не ожидал, что закончится он стрельбой.

В подъезде обычного дома между двумя мужчинами случилась словесная перепалка, один из спорящих вдруг вытащил оружие и выстрелил в противника.

Сейчас раненый находится в больнице, жизнь его, по утверждениям медиков, в не опасности, случай со стрельбой расследует полиция.

Соответствующее сообщение пришло от врачей, что с улицы Чернобыльской скорая помощь привезла раненого в грудную клетку мужчину. На место происшествия немедленно выехали полицейские.

Как потом установила следственная группа киевских полицейских, все произошло на почве скандала между потерпевшим и женщиной, проживающей в доме. Стороны выясняли отношения, но, по-видимому, не достигли компромисса.

Мужчина долго пререкался с женщиной, после чего не найдя подходящих аргументов, ударил ее по лицу.

По словам начальника Святошинского управления полиции Сергея Чернышева, после удара в конфликт вмешался сын потерпевшей. Он сначала нанес несколько ударов 22-х летнему обидчику матери. Возможно, что этого показалось ему мало, тогда сын достал оружие.

Направив пистолет на мужчину, он выстрел в него. После этого, бригада медиков госпитализировала с огневым ранением жителя Киева в местную больницу.

41-летнего стрелявшего задержала полиция по месту проживания. Против него завели уголовное дело по статье 115 Криминально-процессуального кодекса Украины. Было изъято и оружие, которое направили на экспертизу. Злоумышленник находится под домашним арестом. Ему грозит от 7 до 15 лет.

Напомним, под Киевом пропал ребенок, идут розыски.

Как сообщала Politeka, в столице накрыли торговцев фальшивыми документами.

Также Politeka писала, в Киеве ограбили кредитный киоск, есть пострадавшие.