Стрельбой закончился конфликт мужчины и женщины в киевском подъезде
Об этом пишет полиция Киева на официальной странице в Facebook.
Этот инцидент случился в Киеве, никто из сторон обычного бытового конфликта не ожидал, что закончится он стрельбой.
В подъезде обычного дома между двумя мужчинами случилась словесная перепалка, один из спорящих вдруг вытащил оружие и выстрелил в противника.
Сейчас раненый находится в больнице, жизнь его, по утверждениям медиков, в не опасности, случай со стрельбой расследует полиция.
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Соответствующее сообщение пришло от врачей, что с улицы Чернобыльской скорая помощь привезла раненого в грудную клетку мужчину. На место происшествия немедленно выехали полицейские.
Как потом установила следственная группа киевских полицейских, все произошло на почве скандала между потерпевшим и женщиной, проживающей в доме. Стороны выясняли отношения, но, по-видимому, не достигли компромисса.
Мужчина долго пререкался с женщиной, после чего не найдя подходящих аргументов, ударил ее по лицу.
По словам начальника Святошинского управления полиции Сергея Чернышева, после удара в конфликт вмешался сын потерпевшей. Он сначала нанес несколько ударов 22-х летнему обидчику матери. Возможно, что этого показалось ему мало, тогда сын достал оружие.
Направив пистолет на мужчину, он выстрел в него. После этого, бригада медиков госпитализировала с огневым ранением жителя Киева в местную больницу.
41-летнего стрелявшего задержала полиция по месту проживания. Против него завели уголовное дело по статье 115 Криминально-процессуального кодекса Украины. Было изъято и оружие, которое направили на экспертизу. Злоумышленник находится под домашним арестом. Ему грозит от 7 до 15 лет.
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