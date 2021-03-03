В Киеве дедушка решил прогуляться по городу и заблудился
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.
Так, столичные патрульные рассказали, что вернуть пенсионера домой удалось благодаря неравнодушному гражданке.
"Вчера (2 марта, - ред.) гражданка обнаружила потерявшегося мужчину в троллейбусе, который смог назвать только имя и фамилию", - говорится в сообщении.
После этого патрульные приступили к поискам родных и проверили все имеющиеся базы полиции, но информация о розыске родными похожего мужчины отсутствовала. Тогда полицейские дали объявление в соцсети, и это сработало.
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"Узнав о объявления от знакомых, жена мужчины позвонила на линию 102, и патрульные доставили гражданина домой", - говорится в сообщении.
Патрульные выразили благодарность всем неравнодушным гражданам за то, что они не проходят мимо и помогают, когда это нужно.
Ранее сообщалось, что в В Киеве женщина пенсионного возраста заблудилась и не могла добраться домой. Так, 21 января, на службу 102 поступило сообщение от прохожего об обнаружении потерянной гражданки. Патрульные пообщались с 72-летней бабушкой и узнали, что она приехала в столицу из Львовской области - в гости к своей дочери. Впоследствии гражданку вернули к родным, которые даже не подозревали, что с их матерью случилась такая неприятность.
Напомним, под Киевом пропал ребенок, идут розыски.
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