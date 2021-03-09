В Киеве без вести пропал несовершеннолетний парень

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в украинской столице разыскивают 16-летнего Ильдара, который 7 марта вышел из дома и бесследно исчез.

"Внимание! Розыск! Подольским УП разыскивается несовершеннолетний Чочия Ильдар Русланович, 2005 года рождения. Ильдар ушел из дома утром 07.03.2021 и до сих пор его местонахождение неизвестно. На вид 16-18 лет, 175-180 см роста, худощавого телосложения, волосы светлые", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что парень был одет в черные брюки, темные кроссовки и темную кожаную куртку.

"В случае, если знаете текущее местонахождение Ильдара, пожалуйста, позвоните по номеру 0630756223, 0444252434 (Подольское УП) или 102. Спасибо", - обращаются к киевлянам.

Ранее сообщалось, что в Киеве женщина пенсионного возраста заблудилась и не могла добраться домой. Так, 21 января, на службу 102 поступило сообщение от прохожего об обнаружении потерянной гражданки. Патрульные пообщались с 72-летней гражданкой и узнали, что она приехала в столицу из Львовской области - в гости к своей дочери. Впоследствии гражданку вернули к родным, которые даже не подозревали, что с их матерью случилась такая неприятность.

Напомним, под Киевом пропал ребенок, идут розыски.

Как сообщала Politeka, в столице накрыли торговцев фальшивыми документами.

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