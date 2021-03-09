В Киеве взяли под стражу мужчину, который проследил и приставал к 10-летней девочке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Так, подозреваемого в нападении на 10-летнюю девочку с целью совершения развратных действий взяли под стражу.

В прокуратуре отметили, что мужчине избрали безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.



Как известно, 3 марта около 14.40 подозреваемый заметил малолетнюю девочку, которая шла домой по улице Радужной в Днепровском районе Киева, и проследил за ней. Зайдя в подъезд дома, он силой втолкнул малолетнюю в лифтовую кабину и совершил развратные действия. Когда лифт остановился, подозреваемый сбежал по лестнице.

Известно, что ребенку удалось вырваться и выскочить из кабины. Физически девочка не пострадала.



Злоумышленника удалось оперативно разыскать и задержать. Им оказался киевлянин 1989 года рождения, который работает в одной из столичных школ заместителем директора по хозяйственной работе.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 156 УК Украины (Совершение развратных действий в отношении малолетнего лица).



"Сейчас досудебное расследование продолжается. Проверяется причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений", - говорится в сообщении прокуратуры.

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