В Киеве взяли под стражу мужчину, который проследил и приставал к 10-летней девочке
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
Так, подозреваемого в нападении на 10-летнюю девочку с целью совершения развратных действий взяли под стражу.
В прокуратуре отметили, что мужчине избрали безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.
Как известно, 3 марта около 14.40 подозреваемый заметил малолетнюю девочку, которая шла домой по улице Радужной в Днепровском районе Киева, и проследил за ней. Зайдя в подъезд дома, он силой втолкнул малолетнюю в лифтовую кабину и совершил развратные действия. Когда лифт остановился, подозреваемый сбежал по лестнице.
Известно, что ребенку удалось вырваться и выскочить из кабины. Физически девочка не пострадала.
Злоумышленника удалось оперативно разыскать и задержать. Им оказался киевлянин 1989 года рождения, который работает в одной из столичных школ заместителем директора по хозяйственной работе.
Праздничный Киркоров затискал в объятиях Полякову и Ротару, неожиданно унизив Пугачеву: "Пусть ее Галкин поздравляет"
Оборвалась жизнь выдающегося украинского певца, спасти не удалось: "навсегда останется в памяти"
Подопечная Потапа Мишель Андраде поразила новыми экспериментами со внешностью: "Похожа на..."
Горе в семье самой богатой певицы Украины, довела до слез своим прощанием: "Спасибо за 13 лет..."
56-летняя Повалий излила душу после переезда в Россию, боялась жить: "Не видела будущего"
Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 156 УК Украины (Совершение развратных действий в отношении малолетнего лица).
"Сейчас досудебное расследование продолжается. Проверяется причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений", - говорится в сообщении прокуратуры.
Напомним, под Киевом пропал ребенок, идут розыски.
Как сообщала Politeka, в столице накрыли торговцев фальшивыми документами.
Также Politeka писала, в Киеве ограбили кредитный киоск, есть пострадавшие.