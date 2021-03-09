В Киеве двое неизвестных с оружием напали на заправку
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".
Так, в Броварском районе Киева во вторник, 9 марта, было совершено нападение на автозаправочную станцию.
Известно, что инцидент произошел рано утром.
"Около 06.00 утра на Броварской объездной произошла попытка разбойного нападения на АЗС "Мотто". Двое мужчин в черном забежали на АЗС, наставили пистолет на заправщика и забрызгали ему глаза газовым баллончиком, после чего хомутами связали ему руки", - говорится в сообщении.
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Злоумышленникам не удалось ограбить заправку, потому что кассирша начала сопротивляться и громко кричать.
"Дальше нападавшие набросились на кассира, требовали средства из кассы и пытались сделать то же самое, но женщина начала сопротивляться и кричать. Тогда преступники испугались и скрылись. Сейчас их разыскивают правоохранители", - говорится в сообщении.
В полции об инциденте пока не информируют.
Ранее сообщалось, что в В Киеве мужчина обокрал пожилую женщину, которая просила милостыню. Все произошло на улице Киевский Шлях, возле одного из местных супермаркетов. Мужчина напал на 89-летнюю бабушку у входа в АТБ - ударил ее, повалил с ног, забрал сумку и скрылся. Когда случайные свидетели догнали вора, он уже успел выбросить "добычу" (в сумке был бублик, вафли и копейки)
Напомним, под Киевом пропал ребенок, идут розыски.
Как сообщала Politeka, в столице накрыли торговцев фальшивыми документами.
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