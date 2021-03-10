В Киеве 14-летняя школьница выбросилась из окна 18-го этажа

Об этом сообщают "Вартові еспресо".

Девочка позвонила маме и сказала, что идет домой из художественной школы, после разговора школьница зашла в 18-этажный дом на бульваре Кольцова, поднялась на верхний этаж, где на общем балконе оставила куртку, и прыгнула вниз.

Очевидцы вызвали на место «скорую», но медики лишь констатировали смерть ребенка.

В причинах и обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.

Ранее мы писали, что в одном из учебных заведений под Киевом хотят полностью запретить детям пользоваться мобильными телефонами

Руководство школы считает, что такое нововведение поможет ученикам лучше концентрироваться на учебном процессе, однако родители не разделяют такого мнения.

Так, решение школьной администрации предусматривает полный запрет телефонов на уроках. Перед занятиями гаджеты будут оставлять в специальном контейнере. Учителя убеждены, что с новым запретом дети не будут отвлекаться на уроках, а также перестанут списывать.

При этом пользоваться телефоном будет запрещено даже во время перерыва и внеклассных активностей.

Напомним, киевские школы и детсады массово переводят на дистанционку, ситуация ухудшается: статистика.

Ранее Politeka писала, что коммунальщики поставили под угрозу жизнь маленьких киевлян, фото: "прямо на территории школы...".

Также Politeka сообщала, что школьника уронили головой на пол на Киевщине, педагог не действовал.