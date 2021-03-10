Под Киевом вспыхнул сильный пожар

В оперативно–диспетчерскую службу Васильковского района поступило сообщение о задымлении в подвальном помещении в Василькове

По прибытию было установлено, что горит бытовой мусор в подвальном помещении 5-ти этажного жилого дома. Спасатели провели эвакуацию 30 жителей.

Госпитализирован гражданин 1989 г. р. в Васильковскую центральную районную больницу, с ожогами конечностей.

На тушение пожара выехали 2 единицы техники и 7 человек личного состава.

Причина пожара устанавливается.

Ранее мы писали, что в одном из учебных заведений под Киевом хотят полностью запретить детям пользоваться мобильными телефонами

Руководство школы считает, что такое нововведение поможет ученикам лучше концентрироваться на учебном процессе, однако родители не разделяют такого мнения.

Так, решение школьной администрации предусматривает полный запрет телефонов на уроках. Перед занятиями гаджеты будут оставлять в специальном контейнере. Учителя убеждены, что с новым запретом дети не будут отвлекаться на уроках, а также перестанут списывать.

При этом пользоваться телефоном будет запрещено даже во время перерыва и внеклассных активностей.

Напомним, киевские школы и детсады массово переводят на дистанционку, ситуация ухудшается: статистика.

Ранее Politeka писала, что коммунальщики поставили под угрозу жизнь маленьких киевлян, фото: "прямо на территории школы...".

Также Politeka сообщала, что школьника уронили головой на пол на Киевщине, педагог не действовал.