В Киеве разыскивают пропавшую без вести женщину
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".
Так, еще 4 марта в Чернигове из дома ушла и бесследно исчезла пожилая женщина. Сейчас есть информация, что ее видели на трассе в направлении украинской столицы.
Отмечается, что пропавшей пенсионерке 86 лет. Также известно о приметах женщины.
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"Внимание! Розыск! 04.03.2021 в городе Чернигов ушла из дома и до сих пор не вернулась Полуботко Антонина, 86 лет. Была одета в коричневое пальто с норкой, короткие темные замшевые сапожки и в шапку морского котика. При себе имела темную сумку с длинными ручками и трость. После исчезновения женщину видели на трассе в направлении Киева, вблизи Десны. Если увидите, пожалуйста, позвоните 0638383473, 0633696817 или 102", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве женщина пенсионного возраста заблудилась и не могла добраться домой. Так, 21 января, на службу 102 поступило сообщение от прохожего об обнаружении потерянной гражданки. Патрульные пообщались с 72-летней гражданкой и узнали, что она приехала в столицу из Львовской области - в гости к своей дочери. Впоследствии гражданку вернули к родным, которые даже не подозревали, что с их матерью случилась такая неприятность.
Напомним, под Киевом пропал ребенок, идут розыски.
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