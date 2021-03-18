Мальчику на вид около 10-12 лет

В Киевской области пропал без вести ребенок

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в Киевской области разыскивают 12-летнего мальчика, который ушел из дома 16 марта, и с тех пор о нем ничего не известно.

Отмечается, что мальчик исчез в селе Загальцы (Бородянская ОТГ, Бучанский район, Киевская область).

Так, полиция разыскивает малолетнего Михаила Дубовенко. Мальчику 12 лет, 16 марта около 19.00 он оставил свое постоянное место жительства, что по ул. Молодежной, в с. Загальцы, и сейчас его местонахождение неизвестно. В полиции отмечают, что ранее несовершеннолетний уже исчезал и разыскивался правоохранителями.

Известно о приметах ребенка: на вид мальчику 10-12 лет, рост 140 см, он худощавого телосложения, лицо овальное, глаза голубые, волосы светлые.

Мальчик был одет в камуфляжную куртку, спортивные брюки черного цвета, серую кофту с голубыми вставками на рукавах, шапку и шарф фиолетового цвета, а также женские зимние сапоги до колен.

"При получении любой информации относительно возможного места нахождения мальчика звонить по телефону спецлинии полиции "102", - призывают киевлян.

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