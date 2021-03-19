В Киеве разыскивают несовершеннолетнюю девочку

Как передает Politeka.net, фото и приметы ребенка показали на Facebook-страничке "Розшук дітей ГУНП у м. Києві"

Известно, что Головко Екатерина Евгеньевна ушла из дома 18 и до сих пор ее местонахождение неизветсно.

На виде Кате 14-15 лет, у нее худощавое телосложение и каштановые волосы до плеч.

Последний раз девочку видели одетой в бежевую куртку черные джинсы и черно-белые кроссовки.

Если вы видели Катю или владеете любой информацией о ее местонахождение, сообщите по номеру "102".

Ранее мы сообщали, что в Киевской области разыскивают 12-летнего Михаила Дубовенко, который ушел из дома 16 марта, и с тех пор о нем ничего не известно.

Мальчик исчез в селе Загальцы (Бородянская ОТГ, Бучанский район, Киевская область).

Вечером он оставил свое постоянное место жительства и сейчас его местонахождение неизвестно. В полиции отмечают, что ранее несовершеннолетний уже исчезал и разыскивался правоохранителями.

Напомним, под Киевом пропал ребенок, идут розыски.

Как сообщала Politeka, в столице накрыли торговцев фальшивыми документами.

Также Politeka писала, в Киеве ограбили кредитный киоск, есть пострадавшие.



