В Киеве толпа подростков набросилась на мальчика
Парню чудом удалось избежать избиения благодаря тому, что за него защитились прохожие.
Группа подростков в возрасте 12-17 лет напали на 12-летнего парня на Троещине. Агрессивные подростки парню таки порвали капюшон.
Очевидцы обратились к родителям подростков, чтобы те провели профилактические беседы с ними.
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Видео можно посмотреть здесь.
Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина выпал из окна многоэтажки.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
В Днепровском районе Киева из окна квартиры, расположенной на 9 этаже дома на проспекте Романа Шухевича выпал мужчина.
От полученных травм он скончался.
"Погибший – местный житель 1965 года рождения. Обстоятельства и причины трагедии установят правоохранители", – рассказали в пресс-службе.
Напомним, в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника: "косые глаза и...".