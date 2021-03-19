В Киеве толпа подростков набросилась на мальчика

Парню чудом удалось избежать избиения благодаря тому, что за него защитились прохожие.

Группа подростков в возрасте 12-17 лет напали на 12-летнего парня на Троещине. Агрессивные подростки парню таки порвали капюшон.

Очевидцы обратились к родителям подростков, чтобы те провели профилактические беседы с ними.

Видео можно посмотреть здесь.