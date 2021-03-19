В Киеве толпа подростков набросилась на мальчика

Парню чудом удалось избежать избиения благодаря тому, что за него защитились прохожие.

Группа подростков в возрасте 12-17 лет напали на 12-летнего парня на Троещине. Агрессивные подростки парню таки порвали капюшон.

Очевидцы обратились к родителям подростков, чтобы те провели профилактические беседы с ними.

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Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина выпал из окна многоэтажки.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В Днепровском районе Киева из окна квартиры, расположенной на 9 этаже дома на проспекте Романа Шухевича выпал мужчина.

От полученных травм он скончался.

"Погибший – местный житель 1965 года рождения. Обстоятельства и причины трагедии установят правоохранители", – рассказали в пресс-службе.

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Напомним, в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника: "косые глаза и...".