Киевлянам рассказали, остановят ли транспорт на 3 недели локдауна
В Минздраве подчеркнули, что киевская городская власть уже решила ввести ряд ограничений в городе, начиная с субботы, 20 мая.
«Останавливать транспорт не планируется», - говорится в сообщении, передает "РБК".
Отметим, согласно данным Министерства здравоохранения, Киев уже находится в «красной зоне».
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Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина выпал из окна многоэтажки.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
В Днепровском районе Киева из окна квартиры, расположенной на 9 этаже дома на проспекте Романа Шухевича выпал мужчина.
От полученных травм он скончался.
"Погибший – местный житель 1965 года рождения. Обстоятельства и причины трагедии установят правоохранители", – рассказали в пресс-службе.
Напомним, в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника: "косые глаза и...".