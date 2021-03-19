В Киеве горе-мать два раза пырнула ножом родного сына
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Инцидент произошел в Деснянском районе столицы. Между 31-летним мужчиной и его 62-летней матерью возник конфликт, тогда разозленная женщина схватила нож и два раза пырнула сына в грудь.
Пострадавший был госпитализирован, а преступница задержана правоохранителями.
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На данный момент фигурантке сообщено о подозрении.
По факту преступления открыто уголовное производство (ч. 1 ст. 121 УКУ «Умышленное тяжкое телесное повреждение»). Женщине светит лишения свободы до восьми лет.
Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина выпал из окна многоэтажки.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
В Днепровском районе Киева из окна квартиры, расположенной на 9 этаже дома на проспекте Романа Шухевича выпал мужчина.
От полученных травм он скончался.
"Погибший – местный житель 1965 года рождения. Обстоятельства и причины трагедии установят правоохранители", – рассказали в пресс-службе.
Напомним, в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника: "косые глаза и...".