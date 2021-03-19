В Киеве новый коронавирусный антирекорд
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные СНБО.
В Киеве за 18 марта зафиксировали 1 210 случаев заболевания коронавирусрм.
Это самый большой показатель с 31 декабря прошлого года, тогда было 1 332 зараженных.
За прошлые сутки в Киеве умерли 24 человека с коронавирусом. Общее число летальных случаев возросло до 3 015. Выздоровели уже 100 804 жителей столицы, из них 381 в течение минувших суток.
Довольная Лорак после отдыха в Стамбуле озадачила "новым" лицом: "Какие губы..."
"Лохматая" Билык удивила внешностью в романтичном образе: "Вообще не похожа на себя"
"Холостяк" Заливако не устоял перед чарами брюнетки, кадры жарких поцелуев: "Свиданий больше не будет"
Беспечный Балан с красоткой в прозрачном наряде предались страсти прямо на публике: "Данчик, поскромнее надо"
"Стоял возле гроба ребенка": во время прощания Машенькой Борисовой произошел странный инцидент
Ранее сообщалось, что киевлянам рассказали, остановят ли транспорт на 3 недели локдауна
В Минздраве подчеркнули, что киевская городская власть уже решила ввести ряд ограничений в городе, начиная с субботы, 20 мая.
«Останавливать транспорт не планируется», - говорится в сообщении.
Отметим, согласно данным Министерства здравоохранения, Киев уже находится в «красной зоне».
Напомним, в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника: "косые глаза и...".