В Киеве новый коронавирусный антирекорд

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные СНБО.

В Киеве за 18 марта зафиксировали 1 210 случаев заболевания коронавирусрм.

Это самый большой показатель с 31 декабря прошлого года, тогда было 1 332 зараженных.

За прошлые сутки в Киеве умерли 24 человека с коронавирусом. Общее число летальных случаев возросло до 3 015. Выздоровели уже 100 804 жителей столицы, из них 381 в течение минувших суток.

Ранее сообщалось, что киевлянам рассказали, остановят ли транспорт на 3 недели локдауна

В Минздраве подчеркнули, что киевская городская власть уже решила ввести ряд ограничений в городе, начиная с субботы, 20 мая.

«Останавливать транспорт не планируется», - говорится в сообщении.

Отметим, согласно данным Министерства здравоохранения, Киев уже находится в «красной зоне».