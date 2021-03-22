Под Киевом без вести пропал несовершеннолетний парень

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в Киевской области разыскивают 17-летнего Ивана Мысливого, которого в последний раз видели 19 марта ночью.

"Внимание! Розыск! Отделением полиции №3 города Радомышль разыскивается несовершеннолетний Мысливый Иван Михайлович. Возраст 17 лет. Рост 180 см, худощавого телосложения. Был одет в черную куртку пуховик с логотипом Nike, черные спортивные штаны Adidas, темно-синие кроссовки Adidas и светло-синюю фуражку Kappa. Последний раз его видели в 01 час ночи 19.03.2021 по ул. Плетенецкой (г. Радомышль)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что парень также может находиться на территории города Киева.

"Всем, кто видел парня после указанного времени, возможно знает его место нахождения, просьба сообщать по тел. 102 или по тел. 0995295994, 0976032242", - призывают киевлян.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области разыскивают 12-летнего Михаила Дубовенко, который ушел из дома 16 марта, и с тех пор о нем ничего не известно. Мальчик исчез в селе Загальцы (Бородянская ОТГ, Бучанский район, Киевская область). Вечером он покинул свое постоянное место жительства и сейчас его местонахождение неизвестно.

Напомним, под Киевом пропал ребенок, идут розыски.

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