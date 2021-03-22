Под Киевом возле озера было найдено тело человека
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".
Отмечается, что в камыше возле водоема обнаружили тело несовершеннолетнего парня. Также было опубликовано фото с места.
Следует отметить, что именно этого 17-летнего парня накануне объявили в розыск.
Молодая жена Комарова из "Мир наизнанку" понежилась среди цветов: "Олег Винник аж целую песню написал по этому поводу"
Уже не "Холостячка" Мишина в тоненьком сарафанчике показала свое счастье: "Нужно его создавать, а не..."
Ани Лорак в коже и с новой прической потрясла видом: "Каролина Мирославовна, разве можно быть такой..."
Каменских забыла надеть штаны и показала, как проводит выходные без Потапа: "Девочки, у вас так же?"
Молодая жена Комарова из "Мир наизнанку" понежилась среди цветов: "Олег Винник аж целую песню написал по этому поводу"
"К сожалению, найден мертвым в камыше", - говорится в сообщении.
При этом о причинах смерти несовершеннолетнего пока что информации нет.
Ранее стало известно, что под Киевом пропал 17-летний Иван Мысливый.
"Отделением полиции №3 города Радомышль разыскивается несовершеннолетний Мысливый Иван Михайлович. Возраст 17 лет. Рост 180 см, худощавого телосложения. Был одет в черную куртку пуховик с логотипом Nike, черные спортивные штаны Adidas, темно-синие кроссовки Adidas и светло-синюю фуражку Kappa. Последний раз его видели в 01 час ночи 19.03.2021 по ул. Плетенецкой (г. Радомышль)", - говорилось в сообщении.
Ранее мы сообщали, что в Киевской области разыскивают 12-летнего Михаила Дубовенко, который ушел из дома 16 марта, и с тех пор о нем ничего не известно. Мальчик исчез в селе Загальцы (Бородянская ОТГ, Бучанский район, Киевская область). Вечером он покинул свое постоянное место жительства и сейчас его местонахождение неизвестно.
Напомним, под Киевом пропал ребенок, идут розыски.
Как сообщала Politeka, в столице накрыли торговцев фальшивыми документами.
Также Politeka писала, в Киеве ограбили кредитный киоск, есть пострадавшие.