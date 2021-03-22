Под Киевом возле озера было найдено тело человека

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Отмечается, что в камыше возле водоема обнаружили тело несовершеннолетнего парня. Также было опубликовано фото с места.

Следует отметить, что именно этого 17-летнего парня накануне объявили в розыск.

"К сожалению, найден мертвым в камыше", - говорится в сообщении.

При этом о причинах смерти несовершеннолетнего пока что информации нет.

Ранее стало известно, что под Киевом пропал 17-летний Иван Мысливый.

"Отделением полиции №3 города Радомышль разыскивается несовершеннолетний Мысливый Иван Михайлович. Возраст 17 лет. Рост 180 см, худощавого телосложения. Был одет в черную куртку пуховик с логотипом Nike, черные спортивные штаны Adidas, темно-синие кроссовки Adidas и светло-синюю фуражку Kappa. Последний раз его видели в 01 час ночи 19.03.2021 по ул. Плетенецкой (г. Радомышль)", - говорилось в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области разыскивают 12-летнего Михаила Дубовенко, который ушел из дома 16 марта, и с тех пор о нем ничего не известно. Мальчик исчез в селе Загальцы (Бородянская ОТГ, Бучанский район, Киевская область). Вечером он покинул свое постоянное место жительства и сейчас его местонахождение неизвестно.

Напомним, под Киевом пропал ребенок, идут розыски.

Как сообщала Politeka, в столице накрыли торговцев фальшивыми документами.

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