В Киеве пропал без вести ребенок
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".
Так, в столице разыскивают 14-летнюю девочку, которая в понедельник, 22 марта, ушла из дома и исчезла.
"Внимание! Розыск ребенка! Дарницким УП ГУНП в г. Киеве разыскивается малолетняя Яремчуком Юлия Дмитриевна, 2007 года рождения, которая 22.03.2021 ушла из дома и по настоящее время не вернулась", - говорится в сообщении.
Также известно о приметах ребенка. На вид ей 13-14 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы длинные темного цвета, глаза карие.
Галкин ошарашил известием, что уезжает от Пугачевой и детей, что произошло: "В таком виде?"
Продюсер KAZKA и Андрея Данилко Никитин впервые раскрыл правду о необычной болезни жены: "Все превратилось в ужас"
Уже не "Холостячка" Мишина в тоненьком сарафанчике показала свое счастье: "Нужно его создавать, а не..."
Трагедией завершились поиски ученого, за которого молились сотни украинцев: "Будем помнить долгие годы"
Покинувшая Украину Билык в странном наряде озадачила развлечением: "Любите ночные..."
Юлия была одета в куртку красного цвета, брюки черного цвета и кроссовки белого цвета.
"При получении любой информации о возможном местонахождении несовершеннолетней просим звонить по номеру "102", - призывают киевлян.
Ранее сообщалось, что в камыше возле водоема обнаружили тело несовершеннолетнего парня. Также было опубликовано фото с места. Следует отметить, что именно этого 17-летнего парня накануне объявили в розыск. При этом о причинах смерти несовершеннолетнего пока информации нет.
"Отделением полиции №3 города Радомышль разыскивается несовершеннолетний охотник Иван Михайлович. Возраст 17 лет. Рост 180 см, худощавого телосложения", - говорилось в сообщении во время розыска пропавшего без вести.
Напомним, под Киевом пропал ребенок, идут розыски.
Как сообщала Politeka, в столице накрыли торговцев фальшивыми документами.
Также Politeka писала, в Киеве ограбили кредитный киоск, есть пострадавшие.