Девочка ушла из дома и пропала

В Киеве пропал без вести ребенок

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в столице разыскивают 14-летнюю девочку, которая в понедельник, 22 марта, ушла из дома и исчезла.

"Внимание! Розыск ребенка! Дарницким УП ГУНП в г. Киеве разыскивается малолетняя Яремчуком Юлия Дмитриевна, 2007 года рождения, которая 22.03.2021 ушла из дома и по настоящее время не вернулась", - говорится в сообщении.

Также известно о приметах ребенка. На вид ей 13-14 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы длинные темного цвета, глаза карие.

Юлия была одета в куртку красного цвета, брюки черного цвета и кроссовки белого цвета.

"При получении любой информации о возможном местонахождении несовершеннолетней просим звонить по номеру "102", - призывают киевлян.

Ранее сообщалось, что в камыше возле водоема обнаружили тело несовершеннолетнего парня. Также было опубликовано фото с места. Следует отметить, что именно этого 17-летнего парня накануне объявили в розыск. При этом о причинах смерти несовершеннолетнего пока информации нет.

"Отделением полиции №3 города Радомышль разыскивается несовершеннолетний охотник Иван Михайлович. Возраст 17 лет. Рост 180 см, худощавого телосложения", - говорилось в сообщении во время розыска пропавшего без вести.

Напомним, под Киевом пропал ребенок, идут розыски.

Как сообщала Politeka, в столице накрыли торговцев фальшивыми документами.

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