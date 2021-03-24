В Киеве разыскивают пропавшего без вести мужчину, который нуждается в медицинской помощи

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, в украинской столице пропал пенсионер 1958 года рождения. Он вышел из киевской больницы 23 марта и исчез.

При этом известно, что мужчина покинул больницу только в спортивных штанах, рубашке и тапочках. Пенсионеру необходима медицинская помощь.

"Кононенко Николай Михайлович 58 г. р. рост: 175см. Волосы: седые. Приметы: имеет усы. Был одет: синяя рубашка, синие спортивные штаны и тапочки. Место и обстоятельства исчезновения: 23.03.2021 вышел из больницы 11 район ДВРЗ г. Киев. Нуждается в медицинской помощи. Кто владеет любой информацией, обращаться по телефону +380681275381 или 102", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в камыше возле водоема обнаружили тело несовершеннолетнего парня. Также было опубликовано фото с места. Следует отметить, что именно этого 17-летнего парня накануне объявили в розыск. При этом о причинах смерти несовершеннолетнего пока информации нет.

"Отделением полиции №3 города Радомышль разыскивается несовершеннолетний охотник Иван Михайлович. Возраст 17 лет. Рост 180 см, худощавого телосложения", - говорилось в сообщении во время розыска пропавшего без вести.

Напомним, под Киевом пропал ребенок, идут розыски.

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