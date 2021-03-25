Вышла из дома и не вернулась

Под Киевом просят о помощи в поисках пропавшей без вести женщины

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, в селе Киевской области вышла из дома и не вернулась женщина, страдающая рассеянным склерозом. Об исчезновении женщины заявила ее соседка.

Родственники просят откликнуться тех, кто видел или знает что-то о месте пребывания женщины. Из-за своей болезни она может не помнить, где живет.

"Помогите найти человека! Сегодня около 13:00 вышла из дома и не вернулась моя соседка Грибельная Ольга Николаевна. С. Стоянка, улица Лесная. До настоящего времени неизвестно ее место нахождения. Она имеет болезнь рассеянный склероз, поэтому может не помнить свое место жительства. Если кто-то ее видел, позвоните родственникам 067-703-45-45", - говорится в сообщении.

О возрасте женщины, ее одежде на момент исчезновения и других деталях не сообщается.

Ранее сообщалось, что в украинской столице пропал пенсионер 1958 года рождения. Он вышел из киевской больницы 23 марта и исчез. При этом известно, что мужчина покинул больницу только в спортивных штанах, рубашке и тапочках. Пенсионеру необходима медицинская помощь. Зовут мужчину Кононенко Николай Михайлович. У него седые волосы и усы. Был одет в синюю рубашку, синие спортивные штаны и тапочки.

Напомним, под Киевом пропал ребенок, идут розыски.

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