В Киеве пропал без вести 16-летний ребенок

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в украинской столице разыскивают девочку-подростка, которая 1 апреля ушла из дома и исчезла.

"Внимание! Розыск ребенка! Голосеевским УП ГУНП в г. Киеве разыскивается несовершеннолетняя Ежель Богдана Ивановна, 2004 года рождения, которая 01.04.2021 покинула место жительства и по настоящее время не вернулась", - говорится в сообщении.

Также есть информация о приметах девочки.

На вид ей 15-16 лет, рост 158-160 см, она среднего телосложения, у нее длинные волосы до плечей, крашенные в красный с коричневым, глаза карие.

Девочка была одета в бордовый спортивный костюм, белые с серым кожаные кроссовки.

"При получении любой информации о возможном местонахождении несовершеннолетнего просим звонить по номеру 102", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в украинской столице пропал пенсионер 1958 года рождения. Он вышел из киевской больницы 23 марта и исчез. При этом известно, что мужчина покинул больницу только в спортивных штанах, рубашке и тапочках. Пенсионеру необходима медицинская помощь. Зовут его Кононенко Николай Михайлович. У него седые волосы и усы. Был одет в синюю рубашку, синие спортивные штаны и тапочки.

Напомним, под Киевом пропал ребенок, идут розыски.

Как сообщала Politeka, в столице накрыли торговцев фальшивыми документами.

Также Politeka писала, в Киеве ограбили кредитный киоск, есть пострадавшие.