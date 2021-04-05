Под Киевом разыскивают пропавшую без вести несовершеннолетнюю девушку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в городе Ирпень просят о помощи в поисках 17-летней Александры, которая ушла из дома и исчезла.

"Внимание! Розыск несовершеннолетней! Г. Ирпень, Ирпенская городская ТГ, Киевская область. Отделом полиции №2 Бучанского РУП разыскивается Марченко Александра, 17 лет, которая 04.04.2021, около 19:00 оставила свое место жительства, что по ул. Григория Сковороды г. Ирпень, и до этого времени ее место пребывания неизвестно",- говорится в сообщении.

Также известно о приметах девушки. На вид ей около 16-17 лет, рост 165 см, среднего телосложения, лицо овальной формы, глаза карие, а волосы длинные и русые.

Она была одета в короткую куртку серого цвета, серые спортивные штаны, а также пудровые кроссовки.

"При получении любой информации о возможном местонахождении девушки звонить по телефону спецлинии полиции "102", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в украинской столице пропал пенсионер 1958 года рождения. Он вышел из киевской больницы 23 марта и исчез. При этом известно, что мужчина покинул больницу только в спортивных штанах, рубашке и тапочках. Пенсионеру необходима медицинская помощь.

Напомним, под Киевом пропал ребенок, идут розыски.

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