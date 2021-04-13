В Киеве разыскивают пропавшего без вести подростка

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в селе Вишенки, которое находится в Бориспольском районе Киевской области, исчез 15-летний парень. Отмечается, что он покинул реабилитационный центр и скрылся. Парень мог отправиться в столицу. При этом отмечается, что ранее подростка уже неоднократно разыскивала полиция.

"Бориспольским районным управлением полиции разыскивается несовершеннолетний Иван Серый, 15 лет, который 12.04.2021 около 21:00 покинул территорию реабилитационного центра "Приоритет" в с. Вишенки, Золочевская ОТГ, Бориспольского района, и сейчас его местонахождение неизвестно. Ранее неоднократно разыскивался полицией. Вероятно, находится в г. Киеве", - говорится в сообщении.

Также в полиции рассказали о приметах подростка. На вид ему 15 лет, рост - 165 см. Парень среднего телосложения, у него короткие волосы темно-русого цвета. Лицо овальной формы, глаза карие.

Иван был одет в голубые джинсы, синюю кофту с капюшоном с надписью Nike, черные тапочки с красной надписью Polo.

"При получении любой информации относительно возможного места нахождения парня, просим звонить по номеру 068-777-0-112 или 102", - говорится в сообщении.

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