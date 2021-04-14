В Киеве пропал без вести подросток Андрей Голышко
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Так, в украинской столице просят о помощи в поисках 16-летнего парня, который ушел из интерната и бесследно исчез. В последний раз его видели 13 апреля.
"Оболонским УП ГУНП в г. Киеве разыскивается несовершеннолетний Голышко Андрей Александрович, 2004 г. н., который 13.04.2021 ушел из школы интернат и по настоящее время не вернулся", - говорится в сообщении.
Также рассказывается о приметах подростка.
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На вид ему около 15-16 лет, рост 160-170 см, худощавого телосложения, волосы темного цвета.
Парень был одет в вязаную кофту серого цвета с капюшоном и черные брюки.
"При получении любой информации о возможном местонахождении несовершеннолетнего просим звонить по номеру "102", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в селе Вишенки, которое находится в Бориспольском районе Киевской области, пропал 15-летний парень. Отмечается, что он покинул реабилитационный центр и скрылся. Парень мог отправиться в столицу. При этом отмечается, что ранее подростка уже неоднократно разыскивала полиция. На вид ему 15 лет, рост - 165 см. Парень среднего телосложения, у него короткие волосы темно-русого цвета. Лицо овальной формы, глаза карие.
Напомним, под Киевом пропал ребенок, идут розыски.
Как сообщала Politeka, в столице накрыли торговцев фальшивыми документами.
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