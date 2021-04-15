В Киевской области пропал без вести ребенок, которому всего два с половиной года

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев операвтивный".

В среду, 14 апреля, в дежурную часть Иванковского отделения полиции Вышгородского РУП поступило сообщение о том, что в селе Раговка Киевской области со двора исчез малолетний Богдан Униченко.

Мать ребенка обнаружила отсутствие сына около 16.00 и с тех пор пыталась найти мальчика собственными силами, однако так и не отыскала ребенка и обратилась в полицию.

Сейчас на месте организованы поисковые мероприятия. Максимально задействован личный состав местной полиции, ПСПОП "Миротворец", кинологи, нацгвардейцы и службы ГСЧС. Поиски продолжались и ночью.

"Если у вас есть в наличии тепловизоры или приборы ночного видения - просим посодействовать в поисках Богдана. Обращаемся также к поисково-спасательным отрядам. По возможности присоединяйтесь к поискам", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в селе Вишенки исчез 15-летний парень. Он покинул реабилитационный центр и исчез. При этом ранее подростка уже неоднократно разыскивала полиция. На вид ему 15 лет, рост - 165 см. Парень среднего телосложения, у него короткие волосы темно-русого цвета. Лицо овальной формы, глаза карие.

Напомним, под Киевом пропал ребенок, идут розыски.

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